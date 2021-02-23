Фото сімейного лікаря-терапевта Почаївської районної лікарні Івана Венжиновича бачив увесь світ. Від початку пандемії, з квітня 2020 року, чоловік надавав медичну допомогу хворим на COVID-19.

Рідні медика згадують, за майже пів року щоденної виснажливої праці, не помер жоден його пацієнт, повідомляють Т1 Новини.

«У поліклініці до нього завжди черга була. До нього чомусь була така прихильність. Він добру підготовку мав, я так вам скажу», – розповів батько Івана Венжиновича пан Федір. Дружина лікаря Ірина продовжує працювати в лабораторії у Почаївській районній лікарні. Жінка пригадує, коли у місті почали фіксувати перших хворих на ковід, її чоловік працював без вихідних. Не міг залишатись вдома, бо на нього у медзакладі чекали пацієнти.

«У нього було таке кредо і він так працював і до COVIDу. І у вихідні, і святкові дні, якщо у нього були хворі, то він був на роботі», – зазначає Ірина Венжинович.

30 вересня 2020 року на 51 році життя серце Івана Венжиновича зупинилось. Медик помер у Почаївській лікарні, де й працював. Причина смерті – двостороння пневмонія, спричинена COVIDом.

За мужність і героїзм у боротьбі з коронавірусом, моральне, духовне та етичне лідерство Іван Венжинович став лауреатом нагороди «Світло Справедливості».

Нагороду вручили посмертно, її прийняла сім’я медика.