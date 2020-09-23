Сьогодні “Динамо” у першому матчі 4 раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів зустрінеться у бельгійському Генті з клубом з такою ж назвою.

На емблемі команди зі столиці Східної Фландрії зображений індіанський вождь в традиційному головному уборі, який підтверджує його статус. І прізвисько в команди відповідне – “буйволи”. Попри цю грізну символіку багато хто з фахівців вважає, що “Гент” нічим не сильніший за попереднього суперника “Динамо” – голландський “АЗ”. А, може, навіть слабший. І що “Динамо” цілком до снаги пообривати оті гонористі пір’їни з голів бельгійських “індіанців” і відправити їх у “резервацію” Ліги Європи.

Пікантності протистоянню додає те, що волею футбольної міграції в рядах отих “дакотів” чи “команчів”, зміцнюючи в міру сил кожну з ланок команди, перебувають нині одразу три представники України: захисник Ігор Пластун, хавбек Роман Безус і його тезко, форвард Роман Яремчук. Двоє останніх, пам’ятаючи свій далеко не блискучий період виступів у “Динамо”, природно, намагатимуться “насолити” колишньому клубові. Однак і без них у “Генті” є виконавці, сказати б, цілком пристойного рівня. На це вказує і президент “Динамо” Ігор Суркіс, який характеризує бельгійський клуб як хорошу й конкурентноспроможну команду. Але й додає при цьому, що для “Динамо” вже при йшов час кваліфікуватися у Лігу чемпіонів. А екс-гравець “Шахтаря” і збірної України а нині – експерт каналу “Футбол” В’ячеслав Шевчук не без гумору зазначив, що якщо Мірча Луческу виведе “Динамо” в груповий турнір Ліги чемпіонів, то його скульптуру, яка зараз стоїть, накрита полотном, на базі “Шахтаря”, Ігор Суркіс викупить у Сергія Палкіна (гендиректора “гірників”). Боротися, зрештою, є за що: перемога в двобої гарантує клубам близько 30 млн. євро.

А ось прогнози на матч “Гент” – “Динамо” від тернопільських футбольних провидців:

Андрій Дзюбановський, підприємець – 1:1

Василь Івегеш, тренер команди педуніверситету – 0:0

Леонід, любитель шахів – 2:2

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:0

Микола Рудик, експедитор – 1:2

Ігор Дуда