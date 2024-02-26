У неділю, 25 лютого, лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер поділився історією загибелі своїх єврейських предків з Галичини під час Другої світової війни, закликаючи спікера Палати представників Майка Джонсона винести на розгляд Палати представників пакет зовнішньої допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання The Hill.

Виступаючи на брифінгу в Нью-Йорку, Шумер розкритикував “ізоляціоністський” підхід до глобальних конфліктів, а також смерть і руйнування, спричинені нацистським диктатором Адольфом Гітлером у Другій світовій війні.

“У Палаті представників є ті, хто є ізоляціоністами – ці ультраправі люди. Вони кажуть: “Це далеко, ми не повинні турбуватися””, – наголосив Шумер. – Це те, що світ сказав у 1938 році Гітлеру, і Америка заплатила за це ціну – сотні тисяч смертей, мільярди витрачених доларів. Так само люди говорили в 1916 році тут, у США, і затяжна Перша світова війна коштувала нам дуже дорого, призвівши до Другої світової війни. Отже, ці ізоляціоністи не засвоїли урок історії”.

Аби вплинути на рішення спікера Джонсона щодо розгляду пакета допомоги для України, Шумер розповів особисту історію про своїх предків з Чорткова на Галичині – міста на заході України, де до Голокосту мешкало кілька груп євреїв.

“У 1941 році прийшли нацисти, вони сказали моїй бабусі, яку добре знали в Чорткові, зібрати свою сім’ю на ґанку. Зібралося тридцять п’ять членів сім’ї, віком від 80 років до 3 місяців. Нацисти сказали: “Ви підете з нами”. Вона відповіла: “Ми нікуди не підемо”, і вони розстріляли їх усіх з кулеметів. Ось що трапляється, коли намагаєшся підлизатися до диктаторів. Ви не можете. Джонсон має засвоїти цей урок”, – підкреслив сенатор.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 лютого, до Львова прибула американська делегація на чолі з лідером більшості в сенаті Чаком Шумером. Після зустрічі з Зеленським сенатор пообіцяв привернути увагу конгресу до ситуації в Україні.