Працівники поліції відкрили кримінальні провадження вчиненні щодо мешканців обласного центру та Чортківського району.

Потерпілих об’єднує той факт, що вони купували товар в мережі Інтернет, а натрапили на аферистів, які незаконним шляхом збагатися за їх рахунок.

Один з заявників розповів, що розмістив на сайті оголошень допис про продаж мобільного телефону «Iphone 11». До нього зателефонував потенційний покупець та попросив заповнити дані в посиланні,, яке він надіслав продавцю. Він пояснив, що це необхідно аби він переказав коштів за покупку. Чоловік нічого не запідозрив, й зазначив всі свої персональні дані, які потрібні були для аферисти, аби спустошити його картковий рахунок. Вже через певний проміжок часу тернополянин отримав сповіщення про зняття залишку з рахунку в розмірі 5400 гривень. Заявник замість того аби підзаробити, то це й втратив кошти.

Інший потерпілий переказав майже 1000 гривень за комплектуючу деталь до комп’ютера. Однак замість бажано, в посилці чоловік отримав цвяхи.

Відомості про події правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.