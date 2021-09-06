Спортсмени з Кременця привезли медалі з Польщі. Вони змагалися у місті Загуж з лижного двоборства та стрибків з трампліну. Наші земляки виявилися серед найсильніших.

Міжнародні змагання зібрали 124 спортсменів з України, Польщі та Білорусі. Українську команду представляли юнаки та дівчата з Тернопільщини. Як повідомив тренер Ігор Козюк, учні Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту показали високі результати на змаганнях з лижного двоборства та стрибків на лижах з трампліна.

“Каріна Козлова зайняла перше місце зі стрибків на лижах з трампліна та друге – у двоборстві, а Дарина Ільчук була другою в стрибках, а в двоборстві — четвертою. Серед юнаків — Максим Прокопюк став переможцем в стрибках та третє місце зайняв у двоборстві; Ілля Чеболда в стрибках виборов срібну нагороду, а у двоборстві був четвертим; у Руслана Шуманського — «золото» у двоборстві та «бронза» у стрибках; Шовкопляс Олександр зайняв друге місце у двоборстві, а у стрибках був четвертим”.

Юні спортсмени готувались до змагань під керівництвом професійних тренерів обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Попереду у них — змагання європейського рівня.