IBUILD — це премія для кращих у будівельній галузі України. Вона для тих, хто активно підтримує економіку та сприяє відбудові країни.

«Креатор-Буд» здобув 3 нагороди на IBUILD!

Забудовник «Креатор-Буд» визнаний девелопером 2023 року, а проєкти Creator City та Gravity Park отримали перемогу серед найкращих житлових комплексів України.

Голова Ради директорів компанії Креатор- Буд Ігор Гуда:

– Горджуся тим, що будівельна компанія «Креатор-Буд» визнана девелопером 2023 року. Це стало можливо завдяки неймовірній праці, постійному прагненню до досконалості і, звичайно, завдяки нашим чудовим клієнтам. Дякую за довіру! Ми пишаємося, що продовжуємо будувати майбутнє разом із вами.