Як ми повідомляли, нещастя трапилося кілька днів тому на Чортківщині.

У дім, де перебували п’ятеро дітей та один дорослий залетіла кульова блискавка і розірвалася в будинку. Усі присутні постраждали.

Зараз у соцгрупі Чортківські оголошення оголосили збір коштів для лікування діток, передає Реально.

“Номер картки: 5167490106529507 Карач Надія Богданівна Ощад банк.

Адміністрація Чортківських оголошень оголошує збір коштів постраждалим від попадання кульвої блискавки в будинок.Потерпіло 5 дітей та 1 дорослий”. – написав Максим Рошук.