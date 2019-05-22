Як ми повідомляли, нещастя трапилося кілька днів тому на Чортківщині.
У дім, де перебували п’ятеро дітей та один дорослий залетіла кульова блискавка і розірвалася в будинку. Усі присутні постраждали.
Зараз у соцгрупі Чортківські оголошення оголосили збір коштів для лікування діток, передає Реально.
“Номер картки: 5167490106529507 Карач Надія Богданівна Ощад банк.
Адміністрація Чортківських оголошень оголошує збір коштів постраждалим від попадання кульвої блискавки в будинок.Потерпіло 5 дітей та 1 дорослий”. – написав Максим Рошук.