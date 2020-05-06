В області перемогло COVID-19 188 людей. З початку травня спостерігається тенденція щодо зниження захворюваності. Минулої доби підтвердилося 12 випадків зараження.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

На Тернопільщині поменшало також випадків підозри коронавірусу. Епідеміологи називають це результатом дотримання карантину, послаблювати який просять поступово.

«Щодо динаміки захворюваності, хочу наголосити, що починаючи після 29 квітня намітилася незначна тенденція зниження захворюваності за результатами лабораторного підтвердження. Така тенденція має місце і за результатами реєстрації випадків під підозрою. Цими днями ми спостерігаємо невелике зниження кількості підозр. Щодо наших висновків, яких чекають представники бізнесу, то очевидно, що ми маємо діяти у відповідності до постанови Кабінету міністрів. Послаблення карантинних заходів мають бути поступовими та відповідати діючим вимогам».

Додамо, на Тернопільщині інфікувалося коронавірусом 935 людей. Все ж регіон лідирує в країні за кількістю заражених. Відтак тут адаптивний карантин може бути тривалим.

Софія Романська

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