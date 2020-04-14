У травні Україна має йти на роботу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відновлять діяльність торгові центри, заклади громадського харчування, запустять роботу транспортної інфраструктури. Втім, ймовірно студенти і школярі ще залишатимуться на карантині, а також доведеться дотримуватися ряду санітарних вимог і маскового режиму.

Стратегію виходу України з карантину прем’єр пообіцяв презентувати уже цього тижня. Наразі над нею працюють економісти.

Тривалий карантин уже негативно позначився на українській економіці, – каже підприємець Борис Довганик. Значних втрат зазнав малий і середній бізнес.

“Чим довше ми будемо сидіти на карантині, тим довше доведеться з нього виходити. Наслідки такого простою наша країна буде відчувати ще довго. Я працюю у галузі сільського господарства, можна сказати, що це підприємство стратегічного значення, ми не припиняли роботу на карантин, тільки дещо обмежили кількість задіяних людей, але наслідки всеодно відчуваємо. Складно з насінням, ремонтами, реалізацією продукції. Розраховували на певні прибутки весною, їх не отримали. Стрибки долара позначилися, бо купуємо деталі і техніку за долар. Все це відображається на зарплатах, а відтак і на податках, тобто надходженнях до бюджету”.

За прогнозами епідеміологів, коронавірус в Україні мине ближче до літа. Але восени епідемія можна набрати нового розмаху. Відтак, жителям краю радять набратися терпіння та навчитися жити в нових умовах.

Софія Романська