Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 12-20 червня 2019 року, 55% вважають, що майбутнім Прем’єр-міністром має стати кандидат зі значним досвідом керування країною, водночас, 35% натомість очікують нову особистість, навіть без досвіду державного управління.

При цьому, чим старші респонденти, тим частіше вони очікують досвідченого Прем’єр-міністра. Також цю тезу найбільше поділяють прихильники партії «Європейська Солідарність» (87%), «Батьківщини» (81%), «Опозиційної платформи – За життя» (80%) та «Української стратегії Гройсмана» (75%). Натомість найменше підтримують прихильники «Свободи» (55%), «Голосу» (52%) та «Слуги народу» (43%).

Серед можливих кандидатів найчастіше майбутнім Прем’єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка (13%), Юлію Тимошенко (11%) та Володимира Гройсмана (10%). При цьому, В.Гройсмана частіше хочуть бачити прем’єром на Галичині і в Центрі, Ю.Бойка – на Сході і Донбасі, Ю.Тимошенко – на Заході, Півночі, у Центрі та в столиці.

Крім того, 7% опитаних бачать майбутнім прем’єром Ігоря Смешка, 6% – Дмитра Разумкова, 5% – Святослава Вакарчука, по 4% – Петра Порошенка, Анатолія Гриценка та Михайла Саакашвілі, 3% – Олега Ляшка, по 2% – Андрія Садового і Олександра Вілкула. 7% опитаних не розглядають жодного з цих кандидатів, 14% – не змогли визначитися з «прем’єрськими» симпатіями.

В.Зеленському довіряють 63% респондентів, не довіряють – 25%. С.Вакарчуку довіряють 24%, не довіряють – 57%, А.Гриценку довіряють 22%, не довіряють – 62%, І.Смешку – 21% і 49% відповідно, Ю.Бойку – 21% і 62%, Ю.Тимошенко – 19% і 74%, В.Гройсману – 19% і 72%, А.Садовому – 14% і 65%, П.Порошенку – 14% і 81%, О.Ляшку – 12% і 80%, М.Саакашвілі – 11% і 75%.

У рівні довіри до С.Вакарчука, А.Садового, П.Порошенка не спостерігається особливих різниць у різних вікових групах. Натомість В.Зеленському більше довіряє молодь, а таким політичним діячам як А.Гриценко, І.Смешко, Ю.Бойко, Ю.Тимошенко, В.Гройсман та О.Ляшко частіше довіряють старші респонденти.

В.Зеленський має найвищі показники довіри на Півдні та Сході країни (більше 70%). У Центрі, на Заході, Півночі, Харківщині та на Донбасі йому довіряють близько двох третин опитаних, на Галичині та у столиці – близько 50%.

С.Вакарчуку найбільше довіряють на Галичині – 52%, відносно вищі показники у нього також зафіксовані на Заході, Півночі, у Центрі та у Києві. Подібна ситуація і з показниками довіри у А.Гриценка, водночас останньому у порівнянні дещо менше довіряють у Києві.

І.Смешку краще довіряють на Галичині, Заході, у Центрі та на Півночі, Ю.Бойку – на Сході, Харківщині та Донбасі, В.Гройсману – на Галичині та у Центрі, Ю.Тимошенко – у Центрі, А.Садовому, П.Порошенку М.Саакашвілі – на Галичині, О.Ляшку – на Півночі.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 6000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,3%. Терміни проведення дослідження: 12-20 червня 2019 р.