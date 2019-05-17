Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук оголосив про похід у політику та представив свою партію.

Відповідні прес-релізи надіслали журналістам напередодні офіційної презентації, повідомляє ТСН.

За словами Вакарчука, саме у парламенті відбуваються основні зміни в країні. Нова партія матиме назву “Голос” і саме з нею співак візьме участь у майбутніх парламентських виборах.

Серед членів своєї партії Вакарчук назвав екс-заступницю міністра юстиції Юлію Клименко, активіста Ярослава Юрчишина, “кіборга” Андрія Шараскіна, професора Юрія Соколова та екс-голову Одеської ОДА Соломію Бобровську.

Як повідомлялося раніше у ЗМІ, Вакарчук зібрався брати участь у парламентських виборах і навіть знайшов главу штабу. Музикант нібито веде переговори з лідерами думок – відомими медіаперсонами – аби ті увійшли до його політсили. Поки що підтримку умовної “партії Вакарчука” оцінюють невисоко.