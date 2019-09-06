Світ

Хвилюючий вчинок цивілізованого політика

Здатність визнавати помилки і навіть злочини минулого, схилити голову в каятті й запропонувати подальший шлях розвитку – вміння, притаманне політикам цивілізованої Європи. Доволі хвилююче звучало, коли президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вибачився перед жертвами німецької агресії під час церемонії у польському місті Велюнь. Він визнав скоєні німцями воєнні злочини та злочини проти людяності під час Другої світової війни в Польщі. “Я схиляюся перед польськими жертвами німецької тиранії. І я приношу свої вибачення”, – сказав президент Німеччини. “Ми не забудемо. Ми хочемо пам’ятати і будемо пам’ятати”, – наголосив Штайнмаєр. Водночас він вказав на те, що попри всі жахіття історії Польща та Німеччина зуміли простягнути одна одній руку примирення. Згадана цивілізованість, вочевидь, закінчується десь в Калінінградській області, оскільки далі на схід, за стінами Кремля така шляхетність нині зовсім не в пошані…

Вітрище з романтичним іменем

Не знаю, чому спустошливі урагани почали називати спершу жіночими, а потім – і чоловічими іменами. Адже налетить отака мила “Арлет” чи “Сінді”, наробить біди, завдасть колосальної шкоди – потім же мало кому захочеться давати такі імена новонародженим дітям. Ось і тепер вітрище з романтичним іменем “Доріан” не лише тримає в напрузі південно-східне узбережжя США – він ще й, можна сказати, прямо вплинув на міжнародну політику. Саме через нього, як було повідомлено, президент США Доналд Трамп відмовився від поїздки до Польщі на заходи, приурочені до 80-річчя початку Другої світової війни. Де, серед іншого, мала відбутися його зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Господар Білого дому відрядив до Варшави віце-президента Майкла Пенса, а сам, як повідомила його прес-служба, зосередився на підготовці до урагану. Якій саме – невідомо. Може, мішки з піском допомагав вантажити або ж коробки з провіантом і водою. А може Д. Трампу просто набридли європейські справи, а тут саме вчасно нагодився отой самий “Доріан”…

Ярмоленко нагадав про себе

Український півзахисник «Вест Хема» Андрій Ярмоленко нагадав про себе, забивши свій перший з минулої осені м’яч у АПЛ. Ярмоленко допоміг «Вест Хему» перемогти «Норвіч» (2:0) в поєдинку 4-го туру чемпіонату Англії. “Мені було нелегко, тому що я втратив багато часу. Зараз я відчуваю себе краще з кожною грою. У мене ще не найкращі кондиції, але я постараюся зробити все можливе. Деякі українці забули про мене і я хочу їм сказати, що я тут і ще живий! Я готовий до ігор національної збірної», – сказав Ярмоленко. За час його відсутності збірна встигла провести блискучий матч проти Сербії (5:0). У ньому, зокрема, чудово заявив про себе кожен із хавбеків, і тепер Андрій буде змушений доводити тренерам, що саме він, а не хтось інший, гідний місця у стартовому складі. Нагода для цього у нього буде завтра, коли у Вільнюсі наша збірна зіграє проти команди Литви.

Україна

Не надто оптимістичний прогноз

Цікавий і водночас не надто оптимістичний прогноз стосовно розвитку подій на Донбасі висловив політтехнолог Дмитро Раїмов. За його словами, за умови досягнення домовленостей між Україною та Росією ситуація тут поступово може нормалізуватися: відбудеться припинення вогню, розведення ворогуючих сторін, обмін полоненими і т.д. Після цього, на думку Д.Раїмова, Україна неминуче поставить питання повернення Криму – іншого варіанту просто не може бути, якщо держава поважає себе. Росіяни добре розуміють це, тому можна очікувати, що вони всіма силами і засобами гальмуватимуть вирішення питання щодо Донбасу. Зокрема, проводитимуть лінію “Донбас в обмін на Крим”, тобто “зваблюватимуть” українські власті обіцянками сприяти розв’язанню проблеми на сході країни – в обмін, звісно ж, на визнання того, що Крим – російський. Якщо похмуре пророцтво Раїмова має під собою підстави, то до припинення конфлікту на Донбасі ще ой як неблизько…

Українці і Україна: цікава соціологія

Ніби й усе в нас невлаштовано, “розхристано”, але разом з тим… У липні 74% українців віком понад 16 років заявили, що якби в них була можливість вибирати країну, в якій народитися, то вони неодмінно обрали б Україну. Благополучні країни Євросоюзу, як місце віртуального народження, обрали 4% опитаних, а ще дальші США і Канаду – 2%. Ще 1% був би не від того, щоб сповістити голосним криком про свою появу на світ десь на просторах Росії. Чи то молоде покоління зробилося “важким на підйом”, чи реформи Уляни Супрун, зокрема в царині догляду за матір’ю і новонародженим, викликають у наших тінейджерів велику довіру. З наведених цифр природно випливає ще одна, навіть більш вражаюча: 83% громадян України вважають себе патріотами своєї країни і не планують виїжджати в пошуках роботи за її межі. Виглядає майже ідилічно, але… як це сумістити з даними соціологів стосовно того, що 74% українців відчувають невпевненість у завтрашньому дні?

Тернопіль

“Вибуховий” початок вересня

Початок вересня – нелюбий з дитинства старт нового шкільного року. Цього разу на Тернопільщині першокласників пішло на 600 менше, ніж торік. Чи й не тієї причини на одному з сайтів наполегливо закликають здавати сперму, не обтяжену різними негативними факторами? А тим часом один злодюга продемонстрував, що і в його ремеслі можна дотримуватися рівноправності й соціальної справедливості: обікрав і пацієнтку лікарні, і кабінет солідного чиновника. Життя тим часом триває вкупі з його милими тернопільськими ознаками, як от свинством із освяченими у високих кабінетах забудовами, що майже зазирають у ваші вікна. Життя триває і вимагає, кляте, грошей. Середня зарплата працівника економічної галузі в області у липні становила 8824 грн. Можна припустити, що не така сума стала причиною вибуху в приміському селі – наче сицилійське Палермо 60-70-х років раптом змінило час і локацію й перемістилося в Галичину. Подія збурила досі відносно тихе провінційне місто. Тут же вибухнули (на щастя – лише коментарями) соцмережі. В них можна прочитати… та, багато що можна прочитати.

Ігор Дуда