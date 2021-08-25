Слотс Сіті® – легальна мережа наземних залів казино та офіційний сайт в інтернеті, що працюють за державними ліцензіями. Казино онлайн на гроші України пропонує 1 500 сертифікованих ігрових автоматів, карткові, настільні, live ігри, турніри, розіграші призів. Транзакції в онлайн казино з виведенням грошей на карту відбуваються за допомогою популярних платіжних систем. Цілодобова служба технічної підтримки доступна за кількома каналами комунікацій, конфіденційність і безпека у ліцензійному казино SlotsCity® бездоганні.

Як у СлотсСіті® казино грати онлайн

Легальне онлайн казино з виведенням грошей працює за принципом відповідальної гри та пропонує передусім розважатися безкоштовно на демо-версіях емуляторів провідних розробників азартного софту:

Microgaming.

Rubyplay.

Belatra.

Thunderkick.

Novomatic.

Igrosoft і багатьох інших.

Гості онлайн казино з реальним виведенням грошей віком від 21 року можуть зареєструватися, щоб отримати доступ до всіх платних сервісів.

Реєстрація в казино онлайн на реальні гроші

За допомогою чинного акаунта Google процедура займає 10 секунд, треба тільки натиснути на іконку G. Також можна зареєструватися за номером телефону або адреси електронної пошти. Після поповнення клієнтського рахунку відкриваються всі опції онлайн казино з виведенням грошей. Передусім це бонуси за реєстрацію та верифікацію в казино SlotsCity®, а також:

Всі розваги на гроші.

Участь у турнірах, квестах, розіграшах.

Активація бонусів, промокодів.

Ігри з живими дилерами в онлайн ua казино.

До першого виводу виграшу з казино онлайн на реальні гроші Слотс Сіті® необхідно пройти верифікацію з наданням фото документів у службу технічної підтримки. Конфіденційність персони та безпека фінансів забезпечені міжнародною системою шифрування даних SSL.

Бонусна програма казино онлайн SlotsCity®

В онлайн казино СлотсСіті® зареєстрованим гостям запропоновано щедру програму заохочень. Це такі бонуси, як:

Бездепозитні: вітальні за реєстрацію та верифікацію, до свят, просто подарунки.

Депозитні: за участь в акціях, поповнення рахунку.

Фіксована сума: нараховують на бонусний рахунок, а після відіграшу – на реальний

Відсоток від суми депозиту на СлотсСіті®.

Безкоштовні спіни: кількість залежить від умов акції.

Комбіновані бонуси: гроші та Free Spins за активність гостя.

Обмежень активацій бонусів казино SlotsCity® немає: можна використовувати всі, або вибирати найкращі. Важливо дотримуватися правил і умов, що завжди лояльні. Багато гостей віртуозно використовують заохочення для поповнення банкроллу та активної гри. В наземних залах казино Слотс Сіті® розкішні інтер’єри та найсучасніше обладнання. На офіційному сайті неймовірна кількість ігор усіх категорій: слоти, карткові, настільні, живі дилери в онлайн ua казино. І все це в умовах бездоганної безпеки, що можуть запропонувати тільки легальні заклади. Наявність ліцензії обов’язково треба перевіряти, перш ніж довірити казино свої гроші. У ліцензійному SlotsCity® можна чудово розважатися та отримувати тільки позитивні враження від дозвілля преміальної якості.