Переможець шоу “Голос країни” Роман Сасанчин, який одружується, розповів, як освідчився коханій.

У програмі “Твій день” 19-річний виконавець поділився, що вже давно вирішив створити сім’ю із 23-річною Іванною та підготував романтичний сюрприз. Втім, його план не вдався і у день освідчення пара навіть посварилася.

Так, нещодавно Сасанчин поїхав до Тернополя на благодійний концерт. Саме тут Роман вирішив запропонувати коханій стати його дружиною, оскільки, у цьому місті закохані познайомилися. Він купив каблучку та букет червоних і білих троянд, втім, дівчина відмовилася йти до коханого.

“Зателефонував їй, а у неї чи настрою не було, чи що, не захотіла прийти. Ми навіть трохи посварилися… Я приходжу до неї, стаю на коліно перед дверима, біля ванної, і освідчуюся. Іванка в піжамі, все романтично, все, як має бути”, – розповів Сасанчин.

Як з’ясувалося, того вечора Іванна погано почувалася через високу температуру, тому і не хотіла виходити з дому. Дівчина думала, що коханий запрошує її погуляти парком з друзями та не підозрювала про освідчення.

Також співак повідомив, як його мама відреагувала на доволі ранній шлюб сина. Так, жінка схвалила його рішення. Наречені зазначили, що на поповнення ще не чекають, а планують пожити для себе. Також пара розглядає спершу розпис, а потім весілля.