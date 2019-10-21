Про продаж сільськогосподарських земель в Україні не говорить хіба лінивий. Прихильники переконують, що це дасть поштовх економіці, не говорячи вже про можливість кожного реалізувати своє право на вільне розпорядження власним майном.

Противники ж кажуть, що є багато технічних моментів та принципових застережень, які ще варто обговорити. Починаючи від референдуму, і закінчуючи профільним аграрним комітетом у Парламенті.

Про реальну ситуацію з впровадженням ринку землі можна дізнатися від публічних повідомлень в себе на сторінці Народного депутата від Тернопільщини, засновника відомого в Україні аграрного підприємтва Івана Чайківського.

10 жовтня збіг відведений регламентом час на подання альтернативних законопроектів до вже зареєстрованого урядового. О 15 годині 16 жовтня частна законопроектів розглядалися на засіданні профільного аграрного комітету, повідомив І.Чайківський.

Як можна дізнатися з сайту Парламенту, альтернативних законопроектів назбиралося аж десять.

Частину з них розглянули, як і обіцяли, а іншу частину – чомусь на засіданні комітету, час якого змістили від раніше запланованого.

Іван Чайківський розповідає, що дізнався про засідання за півгодини до початку. “Деякі колеги не встигли до назначеного часу, але кворум був, і засідання відбулось”, – каже він. Троє з присутніх на ранковому засіданні депутатів не голосовали за проект, який підтримала більшість”.

“Я голосував проти и висловив позицію, що без громадськості, без обговорення, без профільних асоціацій такий законопроект прийматися не повинен”, – говорить Чайківський (https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/article/tolko-bez-timoshenko-deputaty-hoteli-provesti-taynyy-komitet-po-zemle-ne-poluchilos).

Щодо проекту по суті, то позиція нардепа від Тернопільщини наступна:

“Земля, як невідновлювальний ресурс, має належати виключно українцям, які проживають в Україні. А вторинний ринок має бути захищений від спекуляцій. Ці дві позиції бачу головними, які повинні захистити існуючі напрацювання в аграрній галузі та дати поштовх для більшого прогресу”,- написав він у Фейсбуці.

Пізніше, вже на вулиці І.Чайківсьикй коротко пояснював людям основні проблеми, які ще потребують спільного вивчення та вирішення:

– обмеження в одні руки в межах ОТГ;

– умови обтяження на земельну ділянку при перепродажі та винятки, коли повторний продаж є необхідністю.

Також, за словами І.Чайківського, поговорили про бюджет галузі. Комітет продовжує наполягати на збережені 1% від ВВП та збереження всіх програм підтримки аграріїв. До слова, аграрним комітетом прийнято рішення про проведення 4 грудня парламентськиз слухань щодо умов впровадження обігу сільськогосподарських земель. Важливо, щоб там були представлені всі сторони, яких це стосується: від агровиробників і до голів ОТГ за участю профільних асоціацій.