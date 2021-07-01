Прованс в 20 кілометрах від Тернополя. Неподалік села Зарубинці знаходиться масштабне лавандове поле.

Це місце, де не тільки можна зробити креативні фото, а й відпочити після важкого робочого дня, йдеться в сюжеті Т1 Новини.

Вже декілька років поспіль сім’я Федчишин вирощує і доглядає за сотнями кущів лаванди. Рослина, яку часто можна зустріти у Середземномор’ї, тут росте на звичайному сільському полі, поряд з пшеницею та кукурудзою. Співвласниця і засновниця ландшафтового простору «Kvitka ross» Оксана Федчишин розповіла, що почалося все з декількох саджанців та з роками кількість кущів збільшувалася. Згодом вирішили, що квітами можна засадити ціле поле. Його формували впродовж 4 років, а квіти для нього вирощували 5, розповіли квіткарки. Поряд тут ростуть і молоді саджанці лаванди, які з часом мають стати квітучим доповненням до вже існуючої ділянки. Жінки зазначили, наприкінці червня сезон цвітіння цієї квітки тільки починається, повністю відкрити свою красу лаванда має в середині липня.

Співвласниця ландшафтного простору «Kvitka ross» Тетяна Федчишин зауважила, що приїжджати сюди можна впродовж липня з 9 ранку до 10 вечора.

Та не лише подивитися на квіти, а й зробити оригінальні фото можна на території цього лавандового поля. По всій території є понад 10 різноманітних фотозон: гойдалка, човен, ето скрині, столики для чаювання та багато іншого. Для відвідувачів тут є локації на будь-який смак і цей список впродовж сезону планують розширювати.

Окрім лаванди на полі є ще десятки інших видів квітів, адже ландшафтний простір “KVITKA ROSS” – це команда людей, які вирощують, проектують та втілюють в реальність найцікавіші ідеї.

Оксана Федчишин з донькою вирощують рослини не лише на цій ділянці, а й біля будинку в Зарубинцях. Там є понад 5000 різновидів рослин. Від декоративних злакових і до квітучих кущів.

Знають, як створити затишну атмосферу вдома і доповнити красу власного помешкання. Ознайомитися з переліком рослин і дізнатися більше про лавандові поля можна на офіційних сторінках “KVITKA ROSS” у соціальних мережах.