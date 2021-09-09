Педагог з Кременецького району Надія Медецька оголосила голодування у знак протесту закриття навчального закладу в якому працює – Чугалівської гімназії.

Жінка зазначила, що готова до останнього відстоювати школу. Голодуванням хоче продемонструвати протест діям місцевої влади, пише Галас із посиланням на повідомлення в групі Типовий Кременець.

«Навіть не сумніваюся, що з цього вчинку насміхаються, а окремі особи з фейкових чи анонімних сторінок будуть писати, що я брешу і все це понти та брехня. Що ж, кожен судить зі своєї позиції. Я не знаю як правильно виявляти протест, не знаю, чи таку дію потрібно реєструвати, чи треба цілодобово сидіти біля установи з пов’язкою. Цього в законодавстві не прописано. Але з 08.09.2021 року від самого ранку я лише п’ю воду, чай та каву без цукру. Можливо, потрібно фіксувати аналізи крові. Я готова здавати в будь-який момент. Все чесно. І голодуватиму доти, доки стане сил. Навіть готова вмерти, бо не можу і не хочу терпіти того, що в нас робиться», — зазначила пані Надія.