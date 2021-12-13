Горіли будинки і сауна: на Тернопільщині за вихідні сталося шість пожеж

Минулих вихідних рятувальники області ліквідували шість пожеж.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

10 грудня о 16:34 у с. Паївка Гримайлівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі, внаслідок якої знищено покриття будівлі на площі 45 м кв. та 1 тонна соломи в тюках, частково пошкоджено дерев’яні стіни будівлі на площі 40 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 21-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с.Гримайлів. Під час гасіння врятовано одну будівлю.

О 17:35 у м. Тернопіль на вул. Текстильна поблизу гаражного кооперативу виникла пожежа будівельного сміття на площі 15 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

11 грудня у с. Голгоча Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі, внаслідок якої знищено тюки з сіном та соломою, шиферне покриття на площі 60 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано житлову та господарську будівлі.

12 грудня о 13:35 у с. Биківці Шумської територіальної громади Кременецького району виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено покриття на площі 50 м кв., перекриття на площі 35 м кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, стіни та стелю житлової кімнати. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано даний будинок та розташовану поряд господарську будівлю.

О 17:56 у с. Жовнівка Бережанської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 100 м кв., перекриття на площі 80 м кв., пошкоджено двері, вікна та речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано першим відділенням чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано дану господарську будівлю та легковий автомобіль «Москвич ІЖ Комбі».

О 18:49 у м. Бережани Тернопільського району на вул. Молодіжна виникла пожежа житлового будинку, внаслідок якої знищено приміщення сауни та санвузла на мансардному поверсі будинку, пошкоджено меблі, побутову техніку, облицювання стін і стелі, балкон та речі домашнього вжитку на загальній площі 50 м кв. Пожежу ліквідовано другим відділенням чергового та резервним караулами 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.