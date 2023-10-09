“Я чудово провів час, у якості спікера, взявши участь в будівельному бізнес-форумі «Відбудова України. Трансформація та модернізація», де мав можливість поділитися своїми ідеями та досвідом, – зазначив Ігор Гуда. – Форум був жвавою та цікавою платформою для архітекторів, девелоперів, представників держави та бізнесу для обговорення останніх тенденцій будівельного ринку та проблем, повʼязаних з війною в Україні та відбудовою”.

Голова Ради директорів компанії “Креатор-Буд” разом з партнерами з архітектурного бюро AIMM розповів про нинішні та майбутні проекти, в тому числі у Польщі. А також про нові формати, цікаві для інвесторів, і про те, як компанія адаптувалася до роботи в умовах війни.

“Під час обговорення було цікаво виступати не лише як Голова ради директорів компанії «Креатор-Буд», але і як засновник фонду «Твори добро». Поділився досвідом соціальноорієнтованих та благодійних проектів, адже історія нашої допомоги почалась більше 10 років тому.

Хочу подякувати організаторам та спікерам Архітектурного Форуму за створення такого стимулюючого та пізнавального заходу. Цікаві думки та обговорення, з яких багато чого можна навчитися, безліч професіоналів та спікерів, з якими б хотілося частіше ділитися ідеями. У всіх, включно з представниками держави, спільна мета — відбудувати цю державу та створити прозорі та зручні умови для роботи бізнесу та залучення закордонних інвесторів.

З нетерпінням чекаю на наступний форум і продовжу розмову про відбудову України, соціально орієнтований бізнес та можливості, які створює діалог між бізнесом та державою”, – зазначив підприємець і меценат Ігор Гуда.