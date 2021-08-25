У шахрайську пастку потрапила 79-річна мешканка Лановецької міської громади. Співробітники Лановецького відділення поліції вживають заходів для розкриття злочину та застерігають жителів області від подібних випадків.

Як встановили правоохоронці, до жінки зателефонувала нібито її донька. Родичка плакала та просила про допомогу: потрапила у лікарню і їй терміново потрібні кошти. Пенсіонерка повірила співрозмовниці, голос якої був схожий до її доньки. Потерпіла попросила сусіда, аби відвіз її до найближчого терміналу і допоміг перекинути гроші на банківський рахунок, який їй продиктували телефоном.

Потерпіла виконала усі вказівки незнайомки та перерахувала їй 20 тисяч гривень. Після того псевдодонька почала просити ще гроші. Проте сусід пенсіонерки запідозрив щось недобре та зателефонував до поліції. Там вже з’ясувалося, що жінка стала жертвою телефонної аферистки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1.ст. 190 (шахрайство). Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Поліцейські звертаються до жителів області не довіряти незнайомцям, які телефонують і розповідають подібні історії. Не поспішайте виконувати умови аферистів, тим паче, коли йдеться про гроші. Обов’язково перевірте інформацію, зв’яжіться з людиною, котра нібито втрапила у біду, безпосередньо або через друзів і знайомих. У випадку непередбачуваної ситуації телефонуйте до правоохоронців.