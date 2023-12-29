Гельмінтоз у дитини — чим небезпечний і коли потрібно проходити перевірку

Гельмінтоз — це поширене захворювання у дитячому віці. Воно виникає внаслідок потрапляння в організм дитини паразитів — гельмінтів. Незалежно від їх кількості в організмі, механізм розвитку інфекції, як правило, однаковий.

Яйця гельмінтів потрапляють в організм фекально-оральним шляхом. Це стається внаслідок недостатньої гігієни рук і вживання погано промитих чи термооброблених продуктів. Тому гельмінтоз частіше розвивається у дітей дошкільного та шкільного віку, оскільки вони не завжди дотримуються правил гігієни.

Щоб підтвердити чи спростувати гельмінтоз, необхідно здати аналіз кала на глисти. Це лабораторне дослідження спрямоване на виявлення яєць і часток паразитів, які у нормі в калових масах відсутні.

Як проявляються гельмінтози

Специфічні симптоми залежить від кожного паразита. Вони пов’язані з локалізацією, ступенем інтоксикації та тим, де відбувається його життєдіяльність. Однак є кілька загальних ознак, які свідчать про розвиток захворювання, незалежно від конкретної етіології:

порушення загального стану — слабкість, плаксивість, швидке настання втоми;

можливо — субфебрильна температура, яка тримається протягом тривалого часу;

зниження чи, навпаки, різке підвищення апетиту;

поступова втрата ваги;

прояви диспепсії — нудота, періодичне блювання;

порушення випорожнення — найчастіше виникає діарея, проте можуть спостерігатися і прояви запору;

свербіж в області анального отвору (особливо, нічний);

неприємний запах із рота.

У деяких малюків зустрічається бруксизм — скрип зубами уві сні. Його не можна вважати найбільш ймоввірним симптомом гельмінтозу, однак у багатьох випадках його поява асоційована з розмноженням паразитів.

Іноді батьки або дитина можуть виявити в калі фрагменти глистів (особливо, якщо паразит так розмножується). Якщо є вищеперераховані симптоми, слід звернутися до лікаря.

Коли треба здавати аналізи

Існує кілька ситуацій, у яких слід провести повне лабораторне обстеження:

Ви виявили описані вище симптоми. У цьому випадку можна припустити розвиток хвороби, а аналіз проводиться для її підтвердження та визначення етіології. У лабораторіях визначають безліч збудників — наприклад, здавши аналіз у лабораторії Ескулаб, можна виявити понад п’ятнадцять паразитів. Після проведеного лікування. За 30 днів після завершення курсу терапії необхідно здати повторний аналіз, щоб переконатися в її ефективності. Під час запису до дитячих навчальних закладів. У дитячих садках і школах необхідно стежити за здоров’ям учнів, оскільки в умовах порушення правил гігієни дітьми інфекція поширюється дуже швидко. Перед записом необхідно переконатися, що дитина не стане її джерелом.

Також рекомендується провести це дослідження перед відвідинами деяких громадських місць (наприклад, басейну), щоб уникнути зараження поверхонь.