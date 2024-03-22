Торгові кампанії Google Shopping стали незамінним інструментом для підвищення продажів і інтернеті. Цей сервіс ефективний як для малих інтернет-проєктів, так і для великих магазинів, і має безліч переваг, серед яких показ оголошень на найкращих місцях пошукової видачі та достатньо просте налаштування рекламних кампаній.

Чому варто використовувати Google Shopping

Торгові кампанії з правильними налаштуваннями є надзвичайно прибутковими, адже товари знаходяться перед результатами органічного пошуку та навіть над традиційними оголошеннями контекстної реклами. Водночас вартість за клік є значно нижчою порівняно з пошуковими кампаніями.

Для запуску торгових кампаній вам не потрібно вручну збирати ключові слова, оскільки система зробить це за вас на основі даних фіду. Крім того, якщо ви бажаєте виключити трафік за певними пошуковими запитами, ви можете з легкістю зробити це, просто додавши їх до переліку мінус-слів. Ще однією перевагою є доступ до великих аудиторій, наприклад, можливість показу реклами на YouTube та в Google Зображеннях.

Але важливо уточнити нюанс: модерацію можуть пройти лише якісні інтернет-магазини. Тому насамперед необхідно оптимізувати сайт під вимоги пошукової системи.

Як налаштувати Google Shopping

Весь процес запуску торгової кампанії можна умовно поділити на 5 основних стадій:

Реєструємо обліковий запис у Google Merchant Center. Цей крок необхідний для того, щоб Google мав доступ до даних про ваші товари та інтернет-магазин. Під час реєстрації вам знадобиться підтвердити права власності на ваш сайт. Зв’язуємо Google Рекламу (Google Ads) та Merchant Center. Для цього потрібно буде додати рекламний обліковий запис до Merchant Center. Таким чином ви зможете імпортувати дані про товари з Merchant Center до Google Реклами. Створюємо фід даних. Це структурований файл, який містить детальну інформацію про всі товари вашого інтернет-магазину. Зазвичай для створення фіду використовують спеціальні плагіни або сервіси. Завантажуємо створений фід в Merchant Center. Ви можете робити це вручну або налаштувати автоматичне оновлення фіду. Google проводить перевірку фіду і в разі відсутності помилок підтверджує його. Створюємо торгові оголошення через Google Ads. На базі затвердженого фіду ви створюєте нову кампанію, налаштовуєте її параметри (бюджет, ціни, місце показу) та запускаєте рекламу.

Після завершення всіх цих етапів ваші торгові оголошення почнуть показуватися користувачам Google під час їхнього пошуку товарів. Проте успішність кампанії безпосередньо залежить від грамотності налаштування. Тому краще довірити це професіоналам. Свої послуги пропонує компанія Elit-Web.

Секрети успіху від Elit-Web

Розробка ефективної стратегії є ключовим етапом у забезпеченні успіху будь-якої рекламної кампанії. Стратегія ґрунтується на ретельному аналізі ринку, цільової аудиторії та конкурентного середовища, що дозволяє визначити найбільш ефективні шляхи досягнення поставлених цілей.

Наступним невід’ємним етапом є створення ефективних рекламних оголошень та запуск реклами. Після отримання перших конверсій за потреби підключають розумні кампанії, які використовують машинне навчання для автоматичної оптимізації ставок і вартості конверсії.

Але на цьому робота не припиняється. Спеціалісти постійно відстежують ефективність ключових показників з використанням найсучасніших аналітичних інструментів. Це дозволяє оперативно виявляти будь-які недоліки чи можливості для вдосконалення та вносити відповідні коригування до стратегії, забезпечує стабільну роботу реклами Google Shopping та гарантує досягнення бажаних результатів.

Джерело: https://elit-web.ua/google-shopping