Українському легіонеру “Вест Хема” Андрію Ярмоленку було висунуто звинувачення у порушенні правил Футбольної асоціації Англії.

Повідомляється, що порушення 32-річного футболіста стосується пункту E8.5: “Можливий випадок неправомірної поведінки окремої особи щодо реклами та/або просування діяльності щодо ставок”. Справа в тому, що Ярмоленко став обличчям однієї з букмекерських контор, коли ще грав у “Боруссії”, але зображення з ним використовували й пізніше.

Подібна діяльність в англійському футболі є порушенням. Ярмоленко має дати пояснення до 18 лютого. Як зазначають юристи, Андрієві загрожує порівняно невеликий (за англійськими мірками) штраф або нетривала дискваліфікація. Остання, з огляду на нечасту появу українця в основі “молотобійців”, теж не виглядає “драконівською” мірою…

В значно більш неприємну, ніж Ярмоленко, історію “вляпався” уже екс-спортивний директор “Аякса”, відомий в недалекому минулому футболіст Марк Овермарс. Його звільнили з посади через те, що він…відправляв скандальні й недоречні повідомлення колегам-жінкам. “Мені соромно. На жаль, я не усвідомлював, що перейшов межі, але тепер мені це стало ясно….Приношу свої вибачення. Безумовно, для людини мого становища така поведінка є неприйнятною, я це розумію. Але вже надто пізно. Не бачу іншого виходу, як піти з “Аякса”. Ця ситуація також сильно впливає на моє особисте життя. Тому прошу всіх залишити мене та мою сім’ю у спокої”, – посипав голову попелом Овермарс. Але справді – надто пізно…

Чемпіон України київське “Динамо”, виявляється, має одну із найнадійніших захисних ланок у європейському футболі (шкода, звичайно, що про це не здогадувалися футболісти “Баварії” восени минулого року – може, не забили б у Мюнхені у ворота отого ” одного з найнадійніших” одразу 5 м’ячів у матчі Ліги чемпіонів…). Втім, ця характеристика стосується виступів в УПЛ. “Біло-сині” у національному чемпіонаті на даний момент пропустили лише 9 м’ячів, що ставить їх на друге місце у відповідному рейтингу. Кращий цей показник лише у “Аякса” (5 пропущених м’ячів). Також у топ-5 слідом за “Аяксом” та “Динамо” входять “Олімпіакос” (11), “Спортінг” (13) та “Манчестер Сіті” (14).

Після того як зірвався його перехід у Туреччину та Австрію, ще недавно зірковий хавбек, а нині – обтяжливий баласт для “Шахтаря” Євген Коноплянка знайшов пристановище у польській “Краковії”, яка посідає у національній першості 9 місце. Клубоголосив про підписання контракту з українцем на 6 місяців з опцією продовження на рік. Коноплняка перейшов до нової команди вільним агентом. У Євгена залишалися 6 місяців договору з “Шахтарем”, але сторонам вдалося домовитися про припинення співпраці. 32-річний Коноплянка, який так і не зміг заграти у “Севільї” та “Шальке”, у нинішньому сезоні майже не мав ігрової практики і в “Шахтарі”, тому вирішив змінити команду. Український вінгер зароблятиме у новому клубі 15–20 тисяч доларів на місяць. Відповідно, річний оклад Євген складе від 180 до 240 тисяч доларів.

Нападника збірної України Романа Яремчука останнім часом переслідують невдачі. Спершу він травмував око на тренуванні, виконуючи вправи з гумкою для фітнесу. Гумка несподівано порвалася і вдарила Яремчука в обличчя. У Романа діагностовано пошкодження правого очного яблука. Це, звісно, неприємно, але інша неприємність здається більш серйозною: португальський клуб виставив українця на трансфер. “Орли” хочуть отримати за українця 17 мільйонів євро, щоб “відбити” витрачені на нього гроші. У “Бенфіці”, як повідомляється, не задоволені співпрацею з Яремчуком. Але, що цікаво, продати його збираються не в Туреччину, Грецію чи Австрію, а в Англію – претендентом на українця начебто є “Евертон”. Цього сезону Яремчук зіграв за “Бенфіку” 29 матчів, в яких забив 6 м’ячів і зробив 5 асистів.