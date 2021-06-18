Другий день мистецького фестивалю присвятили українському кіно. Усі покази відбувалися у кінотеатрі «Злата».

Першим презентував свою роботу «Однокласник» тернопільський режисер Максим Мельник. Це короткометражна стрічка із нестандартним підходом до висвітлення такої теми. Після перегляду глядачі поспілкувалися з режисером, акторами, знімальною групою та отримали відповіді на свої запитання.

Наступні фільми мали безпосереднє відношення до літератури. Так, Станіслав Сукненко, автор книги «З України до Голлівуду» презентував однойменний фільм українською та англійською мовами. У ньому він розповів про видатних українців, які жили в Америці та працювали над створенням голлівудських фільмів.Коли починав роботу над книжкою, то не думав, що в Голлівуді було стільки українців, життєві історії яких стануть основою моєї книжки, – зауважив Станіслав Сукненко. – Мені вдалося знайти більше сотні людей.

Під час спілкування з відвідувачами письменник і режисер зізнався, що вже назбирав матеріал на нову книгу, яка буде присвячена українцям у європейському кінематографі. А глядачі поділилися враженнями про побачене на екрані.

Сильно вражена цим фільмом,- каже Людмила Цап. – Щиро дякую за таку роботу. Щоб усе це зібрати в одне і так подати – це дуже клопітка робота, і в цьому проявляється саме ота велика любов до України.

Позитивне враження кінострічка справила і на інших глядачів.

– Було дуже цікаво послухати про книгу, – каже Софія Рудяк. – Навіть не віриться, що було і є стільки видатних українців у Голлівуді. Фільм дуже атмосферний. Я вважаю, що автор зробив дуже важливу справу і ще те, що він зняв це англійською справді вражає. Адже люди мають знати про Україну, і це справді важливо.

Наступним до уваги глядачів був показ документального фільму про життя та ув’язнення Василя Стуса «Ваш Василь». Завершили марафон українського кіно екранізацією роману Василя Шкляра «Чорний Ворон». Цей фільм розповідає про боротьбу українських повстанців проти радянської влади. Роман вперше був виданий у 2009 році, а екранізував його Тарас Ткаченко у 2019 році.

17 червня завершився другий безкоштовний фестивальний день. Наступні три дні мистецькі події проходитимуть на сцені тернопільського драмтеатру. Вхід на них – за квитками. Їх можна придбати за посиланням. Крім того, щодня, при вході у драмтеатр можна буде придбати одноденний квиток, який коштє 120 гривень.

Хедлайнерами наступних днів стануть музичний проект Сергія Жадана “Лінія Маннергейма”, гурти Vivienne Mort та Kalush. На літературній сцені виступатимуть: Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, брати Капранови, Андрій Любка, Тарас Прохасько, Галина Крук, Мар’яна Савка, Дара Корній, Дмитро Лазуткін, Марк Лівін, Олександр Ірванець та інші відомі письменники. Усю програму подій можна побачити на сторінці фестивалю.

Фото надані організаторами фестивалю