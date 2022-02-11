Сьогодні близько 3-ї години ночі у Кременці виникла пожежа в квартирі на другому поверсі чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку.
Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку, пошкоджено двері та облицювання стін квартири.
Піж час гасіння пожежі в квартирі виявили власника, громадянина 1967 р. н. Рятувальники винесли потерпілого на свіже повітря і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловіка з діагнозом “Отруєння продуктами горіння” госпіталізували.
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 50 мешканців будинку.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 5 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління в складі двох відділень.
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