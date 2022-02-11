Евакуювали 50 людей: на Тернопільщині сталася пожежа з потерпілими. ФОТО

Сьогодні близько 3-ї години ночі у Кременці виникла пожежа в квартирі на другому поверсі чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку, пошкоджено двері та облицювання стін квартири.

Піж час гасіння пожежі в квартирі виявили власника, громадянина 1967 р. н. Рятувальники винесли потерпілого на свіже повітря і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловіка з діагнозом “Отруєння продуктами горіння” госпіталізували.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 50 мешканців будинку.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 5 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління в складі двох відділень.