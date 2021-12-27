На Тернопільщині госпіталізували з обмороженням кінцівок двох чоловіків 66 та 47 років. Про це повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін.

Загалом цього року у краї від переохолодження постраждало майже півсотні людей. Семеро осіб загинули.

“26 грудня до Підгаєцької міської лікарні з діагнозом «Обмороження пальців правої стопи ІІ-ІІІ ступенів» госпіталізовано жителя села Мозолівка Підгаєцької громади, 1955 року народження. О 19:00 до Зборівської міської лікарні з діагнозом «Обмороження ІІ – ІІІ ступеня обох стоп і нижньої частини гомілок» госпіталізовано жителя села Ярославичі Зборівської громади, 1974 року народження. Всього з початку 2021 року, внаслідок переохолодження, на Тернопільщині постраждало 47 людей, з них 40 отримали травми та 7 загинули”.

Рятувальники застерігають не допускати переохолодження організму. Зокрема, небезпеку становить зловживання алкогольних напоїв.