Ніч у лісі завершилася для мешканця Тернопільщини обмороженими ногами

Нещасний випадок стався на Кременеччині.

Зранку 10 грудня до Кременецької лікарні, з діагнозом «Обмороження обох стоп» госпіталізували жителя села Темногайці Шумської територіальної громади.

Як повідомляє “Погляд“, 34-річний потерпілий напередодні заблукав у лісі, де й провів всю ніч. Саме в таких екстремальних умовах чоловік отримав обмороження ніг.

На щастя, зранку йому самостійно вдалось знайти дорогу додому, але ніч, проведена в зимовому морозяному лісі, змусила чоловіка звернутись за допомогою до лікарів.