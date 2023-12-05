Минулої доби внаслідок несприятливих погодних умов на Тернопільщині загинули двоє людей. Ймовірна причина – загальне переохолодження організму.
Зокрема, о 07:40 у місті Тернопіль на вулиці Генерала Мирона Тарнавського у посадці виявлено тіло місцевого жителя, 1944 року народження без ознак життя.
Ще один трагічний випадок стався в селі Литвинів Підгаєцької ТГ Тернопільського району. О 07:48 на вулиці поблизу місця проживання виявлено без ознак життя місцевого жителя, 1958 року народження.
ГУ ДСНС України у Тернопільській області для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з впливом низьких температур, наголошує:
- Одягайтесь відповідно до сезону та температури зовнішнього середовища: Важливо носити теплий та вітрозахисний верхній та нижній одяг.
- Уникайте тривалого перебування на морозі: При довгому перебуванні на відкритому повітрі регулярно робіть короткі перерви у приміщеннях, аби зігрітися.
- Не переохолоджуйте обличчя: Захищайте обличчя від холоду, використовуючи шарф чи маску.
- Утримуйтесь від споживання алкоголю: Алкоголь може призвести до розширення судин, що призводить до втрати тепла. Варто утриматись від споживання перед виходом на мороз.
- Уникайте переохолодження вдома: Зберігайте теплу температуру в приміщенні та одягайтеся відповідно.
- Будьте обережні зі спортивною активністю: В умовах морозу зменште інтенсивність фізичних вправ, особливо якщо ви не звикли до такого роду активності.
- Зберігайте руки і ноги сухими: Волога може прискорити переохолодження. Віддавайте перевагу водонепроникним взуттю та одягу.
- Завжди маєте запас на випадок надзвичайних ситуацій: У вас має бути завжди під рукою невеликий запас теплих одягу в автомобілі або сумці.
- Слідкуйте за симптомами переохолодження: Якщо ви відчуваєте незвичайний холод, слабкість, дратівливість, оніміння частин тіла, терміново прийміть заходи, щоб зігрітися.
- Пам’ятайте про теплі напої: Гарячі напої допомагають зберігати тепло в організмі. Зазвичай, чашка гарячого чаю або кави – чудовий спосіб зігрітися.
Зберігайте тепло, бережіть себе!