Двох людей вбив холод на Тернопільщині

Минулої доби внаслідок несприятливих погодних умов на Тернопільщині загинули двоє людей. Ймовірна причина – загальне переохолодження організму.

Зокрема, о 07:40 у місті Тернопіль на вулиці Генерала Мирона Тарнавського у посадці виявлено тіло місцевого жителя, 1944 року народження без ознак життя.

Ще один трагічний випадок стався в селі Литвинів Підгаєцької ТГ Тернопільського району. О 07:48 на вулиці поблизу місця проживання виявлено без ознак життя місцевого жителя, 1958 року народження.

ГУ ДСНС України у Тернопільській області для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з впливом низьких температур, наголошує:

Одягайтесь відповідно до сезону та температури зовнішнього середовища: Важливо носити теплий та вітрозахисний верхній та нижній одяг. Уникайте тривалого перебування на морозі: При довгому перебуванні на відкритому повітрі регулярно робіть короткі перерви у приміщеннях, аби зігрітися. Не переохолоджуйте обличчя: Захищайте обличчя від холоду, використовуючи шарф чи маску. Утримуйтесь від споживання алкоголю: Алкоголь може призвести до розширення судин, що призводить до втрати тепла. Варто утриматись від споживання перед виходом на мороз. Уникайте переохолодження вдома: Зберігайте теплу температуру в приміщенні та одягайтеся відповідно. Будьте обережні зі спортивною активністю: В умовах морозу зменште інтенсивність фізичних вправ, особливо якщо ви не звикли до такого роду активності. Зберігайте руки і ноги сухими: Волога може прискорити переохолодження. Віддавайте перевагу водонепроникним взуттю та одягу. Завжди маєте запас на випадок надзвичайних ситуацій: У вас має бути завжди під рукою невеликий запас теплих одягу в автомобілі або сумці. Слідкуйте за симптомами переохолодження: Якщо ви відчуваєте незвичайний холод, слабкість, дратівливість, оніміння частин тіла, терміново прийміть заходи, щоб зігрітися. Пам’ятайте про теплі напої: Гарячі напої допомагають зберігати тепло в організмі. Зазвичай, чашка гарячого чаю або кави – чудовий спосіб зігрітися.

Зберігайте тепло, бережіть себе!