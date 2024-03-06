На Тернопільщину насувається хвиля похолодання. За прогнозами синоптиків, 6 березня у краї пройдуть дощі, температура повітря знизиться до 2-4 градусів тепла. А далі спостерігатимуться і мінусові температурні показники.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині передбачається похмура погода, вранці та вдень пройдуть дощі. Температура повітря по області впродовж доби 1 – 6° тепла, по м. Тернополю 2 – 4° тепла. 7 березня вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер північно – східний, 5 – 10 м/с., температура вночі 0 – 5° морозу, вдень 0 – 5° тепла.

«6-го березня, очікується похолодання! Температура повітря протягом дня не перевищить +1+5 градусів, вночі від 3 тепла до 3 морозу. Причому, візьміть до уваги, холодна погода триватиме довгувато. Перше відчутніше стратегічне потепління, орієнтовно, передбачається з 16-го березня. Проте невелика кількість опадів, прояснення, незначна хмарність дозволять сонцю навіть серед цього найближчого холодного періоду підвищувати температуру повітря до комфортних значень. У середу, дощ та мокрий сніг пройдуть в західних областях. Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами – одягайтеся тепліше. Морози будуть переважно вночі, все ж весна. Найнижче стовпчики термометрів опускатимуться до -3-6 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, хвиля прохолодної погоди на Тернопільщині протримається майже до середини березня. Все ж навіть у цей період періодично радуватимуть прояснення.