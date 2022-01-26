Двоє чоловіків постраждали у ДТП на Тернопільщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня після опівночі на трасі неподалік села Озерна Зборівського району.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, там зіткнулися дві автівки. Як наслідок, постраждали двоє чоловіків.

45-річного чоловіка – із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм шийного відділу хребта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Зборівську райлікарню. 40-річного чоловіка – із забоєм правого стегна, після наданої медичної допомоги, залишено на місці події, оскільки від госпіталізації він відмовився.