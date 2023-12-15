Два будинки і гараж горіли на Тернопільщині

Минулої доби пожежно-рятувальними підрозділами Тернопільської області ліквідували дві пожежі, врятували три будівлі.

14 грудня в обідню пору у селі Верхівці Хоростківської громади виникла пожежа житлового будинку та гаражної будівлі. Вогнем знищено твердопаливний котел, меблі та речі домашнього вжитку на площі 20 м кв, пошкоджено стіни та стелю, облицювання будівлі на площі 30 м кв. Під час гасіння врятовано будівлю.

15 грудня о 2:32 в селі Дарахів Микулинецької територіальної громади виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 15 м кв, пошкоджено двері, облицювання стін та стелі на площі 50 м кв. Врятовано дві будівлі.

Обставини виникнення пожеж та сума матеріальних збитків встановлюються.