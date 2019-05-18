В рамках фестивалю “Тернопільська брама” було встановлено декілька рекордів.

До втілення одного із них долучилася Тернопільська організація Аграрної партії України.

“Традиційно, на аграріїв люди покладаються, коли йдеться про продовольчу безпеку держави, запаси збіжжя, розмови про достаток. – коментує керівник апарату облорганізації партії Володимир Мужевич, – В випадку приготування 1001 літрів закарпатсько-угорського бограчу ми долучилися якісними продуктами”.

Після фіксації рекорду, всіх гостей безкоштовно пригостили приготовленою стравою.

За партнерство у проведенні фестивалю та встановленні рекорду, член політради Аграрної партії України, керівник апарату облорганізації Володимир Мужевич на сцені фестивалю отримав свідоцтво про рекорд та привітав тернополян із ще однією перемогою командної роботи.