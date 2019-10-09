«Осінні канікули» організовує благодійний фонд «Карітас» для школярів у Тернополі.

Розважальні заняття для хлопців і дівчат проходитимуть до 11 жовтня, поки тривають канікули у більшості загальноосвітніх шкіл міста.

На «Осінніх канікулах в Карітасі» діти знайомляться з різними професіями, а також випробовують їх на собі», – розповідає співкоординаторка проектів у БФ «Карітас» Аліна Муц. Також для малечі проводять різні ігри та вікторини.

«Діти можуть дізнатися, що найнебезпечніше у роботі пожежника, або ж є можливість запитати скільки злочинців впіймав поліцейський. Окрім цього у програмі – кулінарні уроки. Хлопці і дівчата вчитимуться самостійно готувати поживний коктейль або сандвіч. Також буде можливість позмагатися за призи, граючи у квесті та подивитися фільм із попкорном. Дітей чекає багато й інших цікавих несподіванок у БФ «Карітас» з 7 по 11 жовтня на «Осінніх канікулах».

Волонтери у «Карітасі» переважно працюють із дітьми малоозабезпечних родин або ж інших соціальних категорій. Втім, приєднатися до занять можуть всі охочі.

Софія Романська