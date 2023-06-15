З нагоди Всесвітнього Дня донора тернополяни масово здають кров для поранених військових, а також хворих місцевих лікарень.

Як повідомили в обласному центрі крові, цього року благодійна акція у Тернополі найбільш масова.

Долучився до акції тернополянин Іван Добровольський. Чоловік розповів, що здає кров вперше.

«Вирішив долучитися до акції, і пожертвувати свою кров для потреб людей у різних у лікарнях. Кров неможливо замінити чимось іншим. Якщо люди будуть ділитися один з одним, то це допомагатиме. Для мене найголовніше, щоб наші військові, які зазнали поранень на війні, не стикнулися із проблемою нестачі донорської крові».

Керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко зазначив, що цього року реєструють найбільше охочих стати донорами крові.

«Люди доброї волі приходять здати кров для потреб тих, кому вона потрібна, і буде використана для їхнього здоров’я. Це так званий акт людяності кожного. Кров може бути використана для військовослужбовців, дітей, які потребують лікування. До цієї благодійної акції долучилися працівники військової адміністрації, а також багато інших жителів області», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Донорську кров, яку зібрали під час акції, розподілять між лікувальними закладами області.