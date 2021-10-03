Детективи Державного бюро розслідувань України провели обшуки у помешканні начальника Тернопільського управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори.

Про це повідомляє тижневик Номер один.

Нагадамо, в органах внутрішніх справ Василь Джиджора свого часу обіймав посаду начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю в Тернопільській області, а згодом керівника відділу внутрішньої безпеки обласного ГУНП.

За інформацією тижневика, 2 жовтня близько полудня Центральним апаратом Державного бюро розслідувань України “на гарячому” затримано підлеглого Василя Джиджори, заступника начальника Тернопільського управління стратегічних розслідувань підполковника поліції під час отримання неправомірної вигоди в сумі близько чотирьох тисяч доларів США за невжиття заходів щодо викриття можливої протиправної діяльності працівниками ДП Тернопільського управління лісового господарства. У справі фігурує головний лісничий області Олег Яремко.