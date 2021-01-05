Лікарка-бактеріологиня Бережанської центральної лікарні Людмила Боярчук померла з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Це вже тринадцята смерть від COVID-19 серед медичних працівників на Тернопільщині.

Людмилі Боярчук було 68 років, 25 січня виповнилося б 69. Як повідомили в управлінні охорони здоров’я області, лікарка працювала до останнього дня в лікарні, роботі віддала майже 35 років життя.

“25 січня їй би виповнилось 69. Це вже тринадцята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області. У КНП «Бережанська центральна міська лікарня» Людмила Боярчук працювала лікарем-бактеріологом лаборантом з 1986 року. У ці скорботні дні вся медична спільнота висловлює щирі співчуття. Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть доброї та щиросердної людини. Медика, яка до останнього працювала на роботі і віддала невтомній медичній праці майже півжиття. Світла пам’ять про Людмилу Володимирівну та великі співчуття рідним, двом дітям, внукам, близьким, знайомим”.

Додамо, щодо кожного випадку зараження коронавірусом серед медичних працівників проводять епідемічне розслідування, щоб визначити, чи інфікування відбулося під час безпосереднього виконання професійних обов’язків. Якщо це підтверджується, родина загиблого медика має отримати грошову компенсацію. Однак, цей процес тривалий, може затягнутися на місяці.