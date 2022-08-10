Напередодні Дня незалежності та Дня міста у Тернополі традиційно встановлюють нові квітки терену на «Алеї зірок», що на вулиці Петра Сагайдачного.

Щороку на алеї з’являлися іменні та колективні зірки. Та цього разу встановлять тільки один колективний пам’ятний знак – «Захисникам та захисницям України». Відповідне рішення прийняли на засіданін виконавчого комітету 10 серпня.

– Після оголошення прийому пропозицій надійшла дуже обмежена їх кількість, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Не було масових звернень, а тільки поодинокі. Враховуючи ситуацію з війною є рекомендація підтримати пропозцію управління культури і прийняти рішення про встановлення однієї зірки, яка буде загальною і підтримуватиме всіх наших захисників і захисниць.

Офіційне відкриття зірки відбудеться 28 серпня під час відзначення Дня міста. Нагадаємо, «Алею зірок» у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року. З того часу на ній з’являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого міста та громади, а також колективні відзнаки. Наразі у місті вже закладено 35 зірок.

Дизайн усіх квіток терену для «Алеї зірок» розробляє тернопільський скульптор Дмитро Пилип’як. З гіпсових заготовок їх відливають у бронзові плити та встановлюють на вулиці Сагайдачного.

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