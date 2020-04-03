Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прибув на Тернопільщину для ознайомлення із ситуацію, викликаною коронавірусом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

«Як і анонсував на брифінгу – прибув в Тернопільську область. Заплановано: перевірка роботи обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, візит до медичного закладу, який є визначеним як госпітальна база для прийому та лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією, зустріч та спілкування із медичними працівниками», – написав Ляшко і додав, що йому важлива думка та оцінка ситуації тих, хто на передовій бореться із COVID-19.

Як повідомлялося, Ляшко на брифінгу 3 квітня заявив, що їде на Тернопільщину, щоб більш детально ознайомитися не тільки з офіційними звітами від керівництва області та від штабів, а й поспілкуватися безпосередньо з медичними працівниками, побачити проблеми на місцях.

За останніми даним Тернопільського обласного лабораторного центру, в області зафіксовано 114 випадків захворювань на коронавірус, з них – два летальні.

P.S.: Кілька хвилин тому Віктор Ляшко опублікував на своїй сторінці у ФБ фото, де він стоїть біля карти Тернопільщини. І написав: “Приймаємо рішення в які лікарні Тернопільської області поїдемо. Критеріїв декілька”. У коментарях користувачі радять чиновнику обов’язково поїхати у Монастириська, де найгостріша ситуація із поширенням коронавірусу. Чи ризикне київський гість відвідати епіцентр інфекції – побачимо вже незабаром.

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