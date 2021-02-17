Медики Монастириської районної лікарні, що на Тернопільщині, звернулися до президента та Кабінету Міністрів щодо обіцяних премій та надбавок, які чомусь цього року вони не отримали.

Про звернення в мережі Фейсбук написав медик Монастириської районної лікарні Віталій Тріщук, передають Тернополяни.

“Монастириська районна організація профспілки працівників охорони здоров’я сьогодні відправила листи до президента і Кабінету Міністрів з приводу встановлення стимулюючих виплат медичним та іншим працівникам. Просимо інші профспілкові організації підтримати, – написав Віталій Тріщук”.

У документі йдеться, що починаючи з 2021 року лікарі не отримали обіцяних державою премій та доплат і в разі коли гроші не надійдуть, медики готові до більш радикальних дій.

Також медичний персонал з Монастириської районної лікарні просить приєднатися до акції своїх колег з інших лікарень області та України.