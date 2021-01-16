Чотирнадцята смерть: від коронавірусу на Тернопільщині помер ще один медик

Не стало дезінфектора Тернопільської комунальної міської лікарні №2 Ольги Наконечної.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Жінці було 68 років.

Це чотирнадцята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

“Розпочала свою діяльність у КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня 2” Ольга Петрівна з 1992 року санітаркою-автоклавницею, а з 1993 року – дезінфектором і до тепер.

У ці скорботні дні колектив Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та вся медична спільнота висловлює щирі співчуття.

Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть доброї, та щиросердної людини. Медичного працівника, яка до останнього працювала на роботі і віддала невтомній медичній праці майже три сотні років…

Світла пам’ять про Ольгу Петрівну та великі співчуття чоловіку, доньці, близьким, знайомим.

Щиро сумуємо та поділяємо біль непоправної втрати””, – зазначають з цього приводу в управлінні.

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