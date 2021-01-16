На Тернопільщині почастішали летальні випадки від COVID-19. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, пов’язано це із тим, що люди запізно звертаються за медичною допомогою.

«Насторожує той факт, що в щоденному режимі реєструються летальні випадки. За тиждень – 19. Кількість летальних випадків засвідчує наявність захворюваності з важким і ускладненим перебігом. Лікування таких хворих потребує спеціалізованої медичної допомоги. Кількість летальних, лабораторно підтверджених випадків – 494. Показник смертності на сто тисяч – 46,8, в Україні – 51,6. Був період коли Тернопільська область перевищувала показник смертності, зараз цей показник в області є дещо нижчий, як в Україні. Летальність в області складає 1,4%, це в нас стабільний показник, він у нас вже зберігається тривалий період. В Україні – 1,8», – зазначила Оксана Чайчук.

Найвищі показники летальності від коронавірусу у Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Кременецькому, Монастириському, Теребовлянському, Шумському районах.