Неприємна знахідка у водоймах парку “Топільче” у Тернополі. Там напередодні перехожі побачили багато мертвої риби.

Лин, окунь та плотва. Саме рештки такої риби ми побачили у водоймах парку “Топільче”. Вчора вранці застали працівників, які власне і виловлювали мертву рибу. На камеру чоловіки відмовились коментувати, але підтвердили- у водоймах дійсно загинула риба.

Тернополяни неприємною знахідкою були занепокоєні та відразу почали публікувати фото- та відеодокази у соціальних мережах. Деякі припускали, що водяних мешканців спеціально потруїли. Але у міській раді це спростовують.

Детальніше про це – в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.