Мешканцям краю та обласного центру важливо дотримуватись запроваджених урядом посилених заходів безпеки, щоб не наражати себе та оточуючих на захворювання коронавірусною інфекцією.

У зв’язку з цим працівники поліції продовжують проводити роз’яснювальну та профілактичну роботу серед населення.

Станом на 13 квітня правоохоронці здійснили перевірку майже тринадцяти тисяч об’єктів, що здійснюють господарську діяльність з надання послуг у різних населених пунктах області.

Під час профілактичних рейдів виявлено та задокументовано 59 фактів порушень обмежень карантинних заходів. Більшість протоколів складено відносно підприємців, або інших осіб, які здійснювали незаконну торговельну діяльність чи надавали послуги, а також щодо фізичних осіб. Виявили поліцейські і 5 порушників самоізоляції.

54 протоколи правоохоронці вже направили до суду, а за вже винесеним рішенням Феміди, адміністративні стягнення згідно статті 44-3 КУпАП у розмірі 17 тисяч гривень зобов’язані сплатити 4 мешканці області.

Працівники поліції наголошують, що їх основне завдання – не покарання, а припинення поширення коронавірусної інфекції. Тож звертаються до громадян обмежити своє пересування, не виходити зайвий раз з домівки та суворо дотримуватися встановлених карантинних норм.

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