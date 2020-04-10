На вихідних у Тернопільській громаді не встановлюватимуть комендантські години.

Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Сергій Надал 10 квітня.

– Ніякої комендантської години у Тернопільській громаді впроваджувати не будемо, – сказав він. – На вихідні будуть діяти такі ж карантинні обмеження, які діяли до цього часу. Але у зв’язку із значним зростанням захворюваності на коронавірус, працівники поліції, Нацгвардії, муніципальної інспекції будуть значно більше уваги приділяти контролю за дотриманням карантинних вимог. У нас діють досить жорсткі карантинні вимоги, тому прошу на вихідні без особливої потреби не виходити на вулицю. Це робиться для того, щоб ви не заразилися або не заразили інших.

Міський голова Тернополя також нагадав основні обмежувальні заходи, які зараз діють у громаді.

– Заборонено виходити на вулицю без захисної маски або респіратора; переміщуватися групою осіб у кількості більше, ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, набережну, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності, ловити рибу, влаштовувати пікніки; відвідувати спортивні та дитячі майданчики; самовільно залишати місця обсервації (ізоляції). Діють також обмеження щодо транспортних засобів: одночасно у транспортному засобі може перебувати не більше двох осіб – водій та на задньому сидінні – пасажир. Більше людей може перебувати в автомобілі, якщо це сім’я, але вони повинні мати документи, які засвідчать, що вони – сім’я. Усі ці обмежувальні заходи необхідні для того, щоб перервати ланцюг захворювання.

Ольга Трач