Все почалось зненацька.

Не було, не було, і от тобі на. Всюди ЧЕСНИЙ.

Одні кажуть, що то все політика. Інші – що то їжа. Хтось повʼязує це з тарифами мобільних операторів. Але всі сходяться на одному. В очах рябить від того ЧЕСНОГО. Так його багато навколо.

Насправді до нас багато хто звертався з проханням відповісти на питання – що то за ЧЕСНИЙ. Одразу скажемо, він попросив трішки зачекати. Сподівається на нашу чесність. Та й правильно.

Але при цьому, дав нам ЧЕСНИЙ трішки цікавої інформації. А саме, як можна перевірити себе на чесність. Зробити це можна на самому чесному сайті. Наразі все. І дякуємо Чесному, що трішки розбавляє цю похмуру погоду. Файний якийсь він.