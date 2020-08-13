За останню добу на Тернопільщині виявили 76 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 13 серпня на Тернопільщині зареєстровано 3490 випадків COVID-19. 44 з них – летальні, 2286 людей одужало.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (20 осіб)
Гусятинський район (5 осіб):
• м. Хоростків – 1
• м. Копичинці – 2
• с. Гадинківці – 1
• с. Васильківці – 1
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани –3
• с. Рогачин – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Рекшин – 1
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 3
• с. Сапанів – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Пальчинці – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Бенева – 1
Тернопільський район (36 осіб):
• с. Петриків – 32
• с. Миролюбівка – 2
• с. Товстолуг – 1
• с. Великі Гаї – 1
Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 3.
Додамо, що досі найбільша кількість випадків за добу була зафіксована 29-30 липня. Тоді кількість нових хворих склала 69. Сьогодні ж на статистику вплинув спалах коронавірусної інфекції у геріатичному пансіонаті в Петрикові.
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