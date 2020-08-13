За останню добу на Тернопільщині виявили 76 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 13 серпня на Тернопільщині зареєстровано 3490 випадків COVID-19. 44 з них – летальні, 2286 людей одужало.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (20 осіб)

Гусятинський район (5 осіб):

• м. Хоростків – 1

• м. Копичинці – 2

• с. Гадинківці – 1

• с. Васильківці – 1

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани –3

• с. Рогачин – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Рекшин – 1

Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 3

• с. Сапанів – 1

Підволочиський район (1 особа):

• с. Пальчинці – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Бенева – 1

Тернопільський район (36 осіб):

• с. Петриків – 32

• с. Миролюбівка – 2

• с. Товстолуг – 1

• с. Великі Гаї – 1

Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 3.

Додамо, що досі найбільша кількість випадків за добу була зафіксована 29-30 липня. Тоді кількість нових хворих склала 69. Сьогодні ж на статистику вплинув спалах коронавірусної інфекції у геріатичному пансіонаті в Петрикові.

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