Черговий підйом захворюваності на COVID-19 реєструють на Тернопільщині. Учора в обласному лабораторному центрі діагностували сорок випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих виявили в обласному центрі і Тернопільському районі.

Епідеміологи провели майже шістсот досліджень методом ПЛР. Зокрема, тестували контактних осіб раніше виявлених хворих Петриківського геріатричного пансіонату і «Тернопільводоканалу».

«Тенденція збільшення кількості хворих на коронавірус зумовлена і активними спалахами в організованих колективах. Епідеміологи проводять розслідування щодо поширення інфекції у Петриківський геріатричний пансіонат, на «Тернопільводоканал». Також залишається активним спалах у Чортківській філії підприємства «Се Борднетце». Серед інфікованих є люди у середньому і важкому стані, яких ми госпіталізували до медичних закладів. Загалом нині лікарні, де госпіталізовано хворих на COVID-19, заповнені на 34,6%», – розповів начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Зі сорока нових випадків COVID-19 на добу – сімнадцятеро у Тернополі, по п’ятеро у Тернопільському та Бережанському районах, по три випадки – на Гусятинщині, Теребовлянщині та Чортківщині. Епідеміологи працюють з первинними випадками, а також діагностують контактних осіб раніше виявлених хворих.

Софія Романська

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