Понад 450 медиків заразилися коронавірусом на Тернопільщині від початку епідемії. Наразі з недугою бореться майже дев’яносто лікарів. Двоє медичних працівників померли через ускладнення COVID-19.

Сорок медичних працівників на Тернопільщині заразилися коронавірусом, безпосередньо, під час виконання своїх професійних обов’язків. Такі результати епідеміологічних розслідувань, які проводять за кожним випадком інфікування.

“Щодо зараження медичних працівників проводиться епідрозслідування. Створюються комісії у кожному лікувальному закладі. І лише комісія може визначити, чи це є професійне захворювання. Медичні працівники — також люди. Вони ходять по вулицях, відвідують магазини. Вони можуть заразитися не лише на робочих місцях. Засобами індивідуального захисту медичні працівники захищені. З кожним медичним працівником неодноразово була проведена роз’яснювальна робота, як користуватися тими засобами. Оскільки від правильного користування залежить життя і здоров’я медичних працівників. Але ми сьогодні маємо у сорока випадках, де вже завершено розслідування, професійну захворюваність. Після проведеного розслідування ми передаємо результати в управління держпраці, а вони, відповідно, роблять свої висновки. Якою буде матеріальна допомога, побачимо пізніше”, – розповіла заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайківська.

Загалом в Україні COVID-19 інфікувалися майже десять тисяч медиків, чверть з них наразі бореться з недугою.

Софія Романська

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