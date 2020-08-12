Спалах коронавірусу виявили учора у Петриківському геріатричному пансіонаті. Наразі відомо, що COVID-19 там заразилося щонайменше сорок осіб.

Загалом у пансіонаті проживає 160 підопічних і 80 працівників. Усі протягом двох тижнів не покидатимуть закладу і дотримуватимуться самоізоляції.

«Працівники геріатричного центру погодилися не залишати закладу протягом двох тижнів. Загалом пансіонат житиме звичним життя, але поряд з цим буде діяти ізолятор для тих людей, які хворі, щоб хворі і здорові люди не перетиналися. Персонал буде працювати у захисних костюмах. Було прийнято рішення штабу, додатково забезпечити пансіонат захисними засобами. На початку карантину ми практикували ізоляцію цього закладу, закривали його на місяць на повну ізоляцію. Працівники погодились місяць перебувати в закладі і не йти додому. Це допомогло тоді вберегти заклад від проникнення коронавірусу. Далі був введений адаптивний карантин, хоча карантин для проживаючих залишався. Тобто від початку карантину відвідувачі не заходили до цього закладу. Але працівники мають свої сім’ї, відтак тривалий карантин бути на ізоляції не могли. На сьогоднішній день протягом чотирнадцяти днів ні працівники, ні підопічні не виходитимуть із закладу», – пояснив директор департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський.

Епідеміологи проводять розслідування щодо проникнення коронавірусу до геріатричного пансіонату, а також тестують усіх контактних осіб. За дотриманням ізоляції стежать правоохоронці. Також поблизу закладу цілодобово працює карантинних пост.

Софія Романська

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