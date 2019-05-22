На Тернопільщині депутата місцевої ради та посадовця органу самоврядування притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП України, за погодженням з прокуратурою Тернопільської області, складено та направлено до суду протокол про вчинення депутатом сільської ради Зборівського району правопорушення, пов’язаного з корупціє, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП, а посадовою особою органу місцевого самоврядування Гусятинського району – правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП.

Встановлено, що депутат не повідомив НАЗК у встановлений законом строк про суттєві зміни в майновому стані після набуття права власності на автомобіль вартістю понад 100 тис грн, а чиновник несвоєчасно, без поважних причин, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судовому засіданні вказаних осіб визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 та 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному.